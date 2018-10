Gazelle stopt met regeling zonne-energie

DIEREN - De Gazellefabriek in Dieren stopt de zonnepanelenregeling die ze met mensen in de buurt had getroffen. Het idee was dat huishoudens in de omgeving kunnen profiteren van de groene stroom die Gazelle opwekt met zonnepanelen. Daar is nu veel onduidelijkheid over en daarom stopt Gazelle met de regeling. Omwonenden die zich hadden ingeschreven krijgen hun geld terug.

Gazelle deed mee met de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. Met deze regeling krijgen leden van een coöperatie een energiebelastingkorting op zijn of haar energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Door deze landelijke regeling van de overheid kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier aan de slag met lokaal en duurzame energie. Nu blijkt dat de regeling stopt.

Gazelle: "In het kort komt het er op neer dat de coöperatie die de belangen behartigt van de postcoderoos-deelnemers in juli werd geconfronteerd met een mededeling van het Ministerie, dat stopt met de regeling die ervoor zorgde dat het aantrekkelijk is om aan de regeling deel te nemen. Omdat de vereniging geen risico wil nemen met de financiële belangen van de deelnemers is besloten om dit deel van het project niet voort te zetten. Door onduidelijkheid over de regeling heeft gezorgd dat er geen financieel voordeel kan worden gegarandeerd aan de deelnemers. Omdat de risico’s uit wet- en regelgeving voor Gazelle makkelijker op te vangen zijn dan voor de individuele leden van de coöperatie, komen er op het dak van de fabriek toch zonnepanelen. Wij zullen de opgewekte stroom voor eigen gebruik inzetten om zo toch een bijdrage te kunnen leveren aan de Nationale milieudoelstellingen."