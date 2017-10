Doesborghs Mannenkoor doet Andere Tijden

DOESBURG - Andere tijden. Het is een programma dat vaak op de TV te zien is. Ook in het dagelijks leven hebben we er mee te maken. Dus ook in het koorleven, zo laat het Koninklijk Doesborghs Mannenkoor op zaterdag 7 oktober vanaf 20.00 uur zien tijdens hun Herfstconcert in de Gasthuiskerk.

Heden ten dage zijn er verscheidende koren die op basis van verschillende thema’s regelmatig zijn te beluisteren. Het publiek en de zangers beleven er hun plezier aan. Vroeger kende men deze verschillende typen koren veel minder. Het ontstaan van koorzang begon veelal met kerkkoren en van daaruit ontstonden profane koren.

Zo werd in 1878 ook Doesborgh’s Mannenkoor opgericht, dat met veelal klassieke muzieknummers grote bloeiperiodes kende en in binnen- en buitenland vele prijzen behaalde. Bij het 70-jarig bestaan werd het predicaat Koninklijk verleend. Het koor bestaat thans in uit 36 leden, woonachtig in Doesburg en directe omgeving.

Om de kwaliteit van het koor hoog te houden komen ze op woensdagavonden bij elkaar om met de nodige ontspanning maar met volledige inzet te repeteren. Met een voldaan gevoel gaan ze na die wekelijkse repetitie en veelal met afgebouwde tijdelijke zorgen naar huis. Maar het voortbestaan van het koor loopt gevaar, doordat de aanwas van nieuwe leden stagneert.

Gelukkig heeft het koor sinds twee jaar een jonge, zeer bekwame dirigent, Floris Dirkse van den Heuvel. Die heeft begrip voor de tradities van het koor, maar heeft tevens het besef dat ze daar in deze tijd niet alleen en zonder meer mee door moeten gaan.

Zo is hij begonnen met een programma van vernieuwing, dat ook een breder publiek meer zal aanspreken dan alleen klassiek. Ook het uiterlijk aanzien van het koor, de zwarte pakken, werkt niet bepaald aantrekkelijk op jonger publiek om mee te doen. Vandaar dat er tijdens het herfstconcert op zaterdag 7 oktober om 20.00 uur in de Gasthuiskerk te Doesburg wordt opgetreden in een ongedwongen aangepaste kleding. De entrée voor dit concert bedraagt € 10,-. "Wij hopen dat deze uitvoering aanleiding geeft tot een verdere aanwas van het Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor", aldus de pr-man van het koor.