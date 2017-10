OLTO eert trouwe leden

LOENEN – Een viertal muzikanten van muziekvereniging OLTO kregen zaterdag in Dorpscentrum De Brink een gezellige receptie aangeboden met daarbij lovende woorden en geschenken. Riekie Franken-Wilbrink en Fred Uiterweerd blazen al vijftig jaar hun partij. Ab van Zeumeren veertig jaar en Ben Evers vijfentwintig jaar. Opmerkelijk is dat drie jubilarissen een partner hebben die ook een lange staat van dienst hebben bij OLTO.

Na de koffie voerde ere-voorzitter Paul Sanders namens het bestuur het woord. Voor elke jubilaris had hij een persoonlijk woord. Riekie Franken-Wilbrink, is als 10-jarige lid geworden en komt uit een gezin waar vader Henk Wilbrink meer dan 60 jaar bij OLTO trombone heeft gespeeld. Zoon Michiel Franken heeft bij OLTO trombone gespeeld. Er was toen een 'vader-dochter-kleinzoon' in de club. Riek speelde altijd kornet. Ook speelt zij bij de Boerenkapel De Plaggenstèkers. Riek is naast muziek maken tweede secretaresse geweest een heeft de uniformen beheerd. Vaak samen met echtgenoot André, die ook lange tijd actief lid is van OLTO. 50-Jaar lid houdt bij OLTO in dat zij nu ere lid is van de Loenense muziekvereniging. Als afsluiting mocht Sanders haar een speldje en getuigschrift aanbieden. Voor echtgenoot Andre waren er bloemen.

Ook Fred Uiterweerd was vijftig jaar lid van OLTO. Hij werd in Loenen geboren, maar woont nu al enige tijd in Doesburg. Toch is hij OLTO altijd trouw gebleven. Sanders vertelde dat Fred zich thuis voelt bij zijn collega trombonespelers. Sanders: “We vinden het prettig dat je ook vastbesloten bent, ondanks wonen in Doesburg, door te gaan richting 60 jaar. OLTO waardeert het, dat jij de vereniging trouw bent gebleven”. Ook hij werd benoemd tot erelid met speld en oorkonde. Voor Angelotte waren er bloemen.

De ere-voorzitter richtte daarna het woord tot Ab van Zeumeren. Van Zeumeren was voor 1977 een paar keer korte tijd lid van OLTO. In de 40 jaar heeft Ab genoten van vele hoogtepunten in het verenigingsbestaan. Naast muziek maken heeft Ab, met steun van echtgenote Ans (die ook bij OLTO speelt), veel andere activiteiten verricht en dat heeft in april van dit jaar er in geresulteerd dat Ab benoemd is tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester John Berends heeft toen zijn verdiensten genoemd. Sanders: “Ab en Ans onze gelukwensen met de 40-jaar, onze dank voor alles wat in die jaren verricht is waarbij ik Ans haar bestuurslidmaatschap van OLTO ook noem, en nu op weg naar de 50”.

Ben Evers was deze dag de zilveren jubilaris. Ben is als oudere-AMV-er lid geworden van OLTO. Ben geniet van studieweekenden. Hij is tien jaar bestuurslid geweest, met aandachtsgebied AMV-opleiding en waarbij het project ‘musical’ van harte ondersteund wordt. Sanders: “De conclusie kan niet anders zijn: Ben met partner Tonnie van Hensbergen horen bij de nieuwe vaste kern van OLTO. Moge dat, op weg naar de 40 jaar, nog lang zo zijn”.

De boerenkapel De Plagenstèkers bracht ook een aubade aan gouden lid Riekie Franken. Zij is de enige ‘boerin’ van de kapel. Al meer dan veertig jaar. Marcel Dammers prees haar voor stipte opkomst en had voor haar een passend presentje. Ab van Zeumeren sprak namens de jubilarissen een dankwoord.

foto:

De OLTO jubilarissen: Fred en Angelotte Uiterweerd, Ben Evers en Tonny van Hensbergen, Ab en Ans van Zeumeren en André en Riek Franken - Foto: Han Uenk