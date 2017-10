Grotenhuis sponsort volleybaljeugd

DIEREN - In het voorjaar kwamen Fabian Grotenhuis en Gerwin de Boer elkaar tegen en legden de eerste contacten voor een meerjarige verbintenis tussen Grotenhuis Makelaardij en volleybalclub Auto van Oort-Rebelle. De komende vijf jaar spelen de kinderen van tussen de 6 en 12 jaar in shirts met Grotenhuis Makelaardij erop. Fabian: “Het is een enthousiaste vereniging en een leuke groep kinderen waar veel energie in zit. Dat past perfect bij ons motto Actie = Succes! Samen met mijn vrouw Mira was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging op dit gebied. Via de volleybalvereniging in Dieren willen wij onze betrokkenheid bij de sportende jeugd extra benadrukken”. “Dat gaat zeker lukken” valt Gerwin bij. “De energie die je op een thuisspeeldag in Theothorne voelt bij deze kinderen is enorm. Dat blijft niet onbesproken. De sponsoring stelt ons als vereniging in staat om het volleybalniveau binnen de vereniging hoog te houden. Dat begint bij deze jeugd. We hebben bewezen dat dit tot mooie prestaties kan leiden. Van Nederlands kampioen tot de 16 jaar tot het divisie niveau dat de 1e teams van Auto van Oort-Rebelle nu spelen”.

Op woensdag 27 september kregen alle kinderen in de zaal het shirt uitgereikt en werd een mooie foto gemaakt. Met de naamsbekendheid van het Dierense makelaarskantoor zit het al best goed. Meerdere kinderen herkenden Fabian en wisten zelfs al wat het werk van een makelaar inhoudt, toen de coördinator van de circulatie volleyballers Wilma van de Tooren hierna vroeg. Het is duidelijk, beide partijen gaan een mooie, actieve en succesvolle periode tegemoet.