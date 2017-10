Stepteam op de Waddenzee

DOESBURG - Ter voorbereiding op de jaarlijkse steptoertocht van Stepteam Doesburg op de Veluwe op 14 oktober traint het team regelmatig. Een bijzondere training hebben ze onlangs ingelast op de Waddenzee, zonder step. Een groot deel van het team reisde af naar Holwerd om vanaf de haven tien kilometer over het Wad naar Ameland te lopen. het team liep door slik, over oesterbanken, hard zand, water en door diepe vaargeulen. De bovenbenen zijn hiermee goed getraind en de deelnemers hebben genoten van de mooie omgeving. Wie het leuk lijkt om te steppen, is van harte welkom om in Doesburg eens mee te steppen.

www.stepteamdoesburg.nl