Het Fraterhuis opengesteld op Monumentendag

DOESBURG - Op Monumentendag, zaterdag 8 september, wordt voor het eerst het gerestaureerde pand het Fraterhuis opengesteld. Dat meldt het Comité open monumentendag Doesburg. Het thema van deze dag is dit jaar Europa.



In Doesburg zijn op 8 september van 10.00 tot 17.00 uur diverse panden en musea opengesteld. Verder worden er films vertoond, kan de toren worden beklommen (tickets bij infobalie) en zijn er stadswandelingen waarvoor informatie te verkrijgen is bij de informatiestand tegenover het stadhuis in de Roggestraat.

Een greep uit de activiteiten: Films over Doesburg in het Stadhuis, film over de voormalige stoomtram van de GTW (voormalig kantoor van de GTW, Koepoortstraat 26) en film over de restauratie van de Vicarie (Fraterhuis), Paardenmarkt 14. Er zijn rondritten in de huifkar Belfjor (vertrek Koepoortstraat vlakbij restaurant De Waag) en de Hoge Linie is toegankelijk van 10.30 tot 16.00 uur.

Om 11.15 uur en 12.30 uur zijn er carillonbespelingen door stadsbeiaardier Frans Haagen. Margreet Frankot vertelt om 11.30 en 15.00 uur over de Europese handel. De Volksdansgroep geeft om 13.30 en 15.00 uur optreden op de Vischmarkt; bij regen wijken ze uit naar de Martinikerk. Stadsorganist Wilbert Berendsen is om 14.00 uur present in de Martinikerk en geeft een concert en uitleg over de drie orgels van de kerk. Kinderen kunnen om 14.00 uur de film Floris bekijken in het Arsenaal. Deze film van Kinderfilmhuis de Teil is Nederlands gesproken en in zwart-wit. Om 17.00 uur is de feestelijke afsluiting van Open Monumentendag 2018 in de Gasthuiskerk met de uitreiking van de Snappenburg de Vriesprijs aan de eigenaar van een bijzonder gerestaureerd pand. Ook is er een concert van het Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor.

