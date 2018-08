Loopgroep Jutberg begint aan nieuw seizoen

LAAG-SOEREN - De Loopgroep Jutberg uit Laag-Soeren en omgeving start met een nieuw seizoen. Het seizoen 2018 - 2019 staat in het teken van de duathlon voor de stichting A.L.S. Deze slopende spierziekte heeft al veel mensen en families getroffen. Loopgroep Jutberg heeft voor het komende seizoen deze stichting uitgekozen om als goed doel voor te lopen en te fietsen. Over de flanken van de Veluwezoom wordt op zaterdag 11 mei een zware tocht van vijftien kilometer gelopen. De opbrengst hiervan gaat naar stichting A.L.S. Dit jaar is het mogelijk om samen te lopen met een A.L.S.-patiënt die in een scootmobiel van de omgeving kan genieten. Opgeven kan alvast.

De loopgroep begint in september weer met hun trainingen. De trainingen zijn zeer uitgebalanceerd en gaan veelal over onverharde paden in de bossen van de Veluwezoom en bevatten intervallen en snelle duurtrainingen. Deelname bedraagt 1 euro per keer. De eerste weken in september kunnen belangstellenden gratis meelopen om de sfeer van de groep te kunnen proeven. Op 22 september is er geen training in verband met de jaarlijkse strandloop in Wijk aan Zee.

Wie niet wil hardlopen, maar liever wandelt, is ook welkom bij de loopgroep. Tegelijk met hardlopers vertrekt er een groep wandelaars die in anderhalf uur ongeveer acht tot negen kilometer stevig doorwandelt, wel of niet met Nordic Walking stokken. De start is bijna altijd vanaf de kantine op camping de Jutberg. In de winter is de kantine speciaal voor de groep geopend zodat de lopers zich warm kunnen omkleden en tegen een kleine vergoeding staat de koffie, thee of chocolademelk klaar.

loopgroepjutberg@kpnmail.nl of tel. 06 - 53497450