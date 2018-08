Eten en koken met de volkstuinvereniging

DOESBURG - Op vrijdagavond 3 augustus houdt de volkstuinvereniging van Doesburg een workshop met verse groente van de tuinen. Deelname is gratis, maar voor drankconsumpties wordt een bijdrage gevraagd. Vanaf 18.30 uur kunnen geïnteresseerden aanschuiven in Restaurant Cambio, gebouw Grotenhuys (voorheen IJsselzicht) via de ingang bij Coehoornsingel 2. Het thema van de avond is Groente op Brood.

De deelnemers nemen zelf gerechten mee, of de ingrediënten om een gerecht te bereiden in de keuken van het restaurant. Tot omstreeks 22.00 uur kunnen er recepten worden uitgewisseld, hapjes worden geproefd en bereid, en natuurlijk worden ervaringen met de teelt besproken.

Mensen kunnen zich vooraf aanmelden via ak.verweel@gmail.com. Degenen die zelf een gerecht willen meebrengen om te laten proeven, kunnen dat via bovenstaand mailadres laten weten.

www.volkstuindoesburg.nl