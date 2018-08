Politie zoekt getuigen achtervolging

BRUMMEN - In de nacht van dinsdag 31 juli op woensdag 1 augustus heeft tussen Zutphen en Brummen een wilde achtervolging plaatsgevonden, waarvan de aanleding waarschijnlijk in de relationele sfeer gezocht moet worden. Een 44-jarige man uit Zevenaar is aangehouden. De recherche is een onderzoek gestart en is opzoek naar getuigen.

Tussen 02:15 uur en 02:45 uur reed het slachtoffer met zijn auto via de N348 van Warnsveld over de nieuwe IJsselbrug in de richting van Brummen. Even voor de rotonde bij de Kwazenboschweg, waar de N348 en de N345 elkaar kruisen, zag het slachtoffer dat hij achtervolgd werd door een witte Mercedes. De bestuurder van de Mercedes ging heel dicht achter het slachtoffer rijden, slingerde van links naar rechts en begon te claxonneren.

Op de rotonde raakte de Mercedes het voertuig van het slachtoffer voor de eerste keer, waardoor het slachtoffer in een slip raakte. Hij kreeg zijn auto weer onder controle en reed de Kwazenboschweg in. De Mercedes volgde en ging links naast hem rijden, stuurde opzettelijk naar rechts waarbij het voertuig van het slachtoffer weer geraakt werd. Het slachtoffer verloor de macht over het stuur en kwam rechts van de weg in de berm tussen de struiken tot stilstand. Ook de Mercedes stopte, waarna de bestuurder en zijn bijrijder uitstapten en het slachtoffer en zijn passagier bedreigden. Het slachtoffer wist met zijn passagier te ontkomen door hard achteruit te rijden.

De politie wil graag in contact komen met mensen iets gezien of gehoord hebben dat mogelijk te maken heeft met dit incident. Iedereen die informatie heeft die van belang kan zijn voor het onderzoek kan dit doorgeven via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.