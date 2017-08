De Loense Moandag is een nieuw begrip in Loenen

Op 7 augustus is het weer een drukte van belang in Loenen. Na de herstart van de Loenense Pony’s- en Paardenjaarmarkt gaat de eerste maandag van augustus voortaan door het leven als de Loense Moandag, dat nu al een begrip is in Loenen en omstreken.

Zo af en toe hoor je nog eens iemand spreken van de Pony’s- en Paardenjaarmarkt, maar de term Loense Moandag voert inmiddels de boventoon. Ook de ponyhandelaren hebben, na enige aarzeling, weer de weg naar Loenen gevonden. De jaarmarkt en kofferbakmarkt hebben, na de problemen in 2015, ook niet geleden en over belangstelling allerminst te klagen. Kortom: het evenement gaat in volle vaart door.

Er is dit jaar weer veel te zien en te beleven op de ponymarkt, jaarmarkt en kofferbakmarkt. Er zijn twee terrassen met live-muziek en er zijn optredens van folkloristische groepen. Voor de kinderen zijn er ponyritjes, een kindertreintje, draaimolen en ga zo maar door.

De ponymarkt duurt van 07.00 tot 12.00 uur, waarna op deze plek op de ouderwetse manier wordt gedorst met een dorstmolen die wordt aangedreven met een nostalgische tractor.

Er valt weer veel te zien en beleven op dit evenement. Door een samenwerking met het Toeristisch Platform kunnen toeristen en andere belangstellenden zich ruimschoots laten informeren over alle bezienswaardigheden en activiteiten in Loenen op deze dag. Het Platform is vertegenwoordigd op de grote parkeerplaats bij De Brink, het informatiecentrum en middelpunt van de Loense Moandag.

Dit jaar zullen diverse huifkarren en ander personenvervoer om het half uur vertrekken vanaf haltes in de omgeving om belangstellenden tegen een kleine vergoeding naar de diverse attracties te brengen en op te halen.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

07.00 - 12.00 uur: Ponymarkt

08.00 - 15.00 uur: Jaar- en kofferbakmarkt

08.00 -15.00 uur: Toeristisch platform bij De Brink

10.00 -15.00 uur: Livemuziek op de twee terrassen

12.00 -15.00 uur: Dorsen met de ouderwetse dorsmolen

15.00 uur: Einde van De Loense Moandag

Het stichtingsbestuur is de vele sponsoren zeer dankbaar dat zij het financieel weer mede mogelijk maken dit evenement te organiseren.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de Stichting De Loense Moandag via info@deloensemoandag.nl. Neem voor informatie over de jaarmarkt contact op via info@streekevenementen.nl of tel. 0578-692648. Via kofferbakmarktloenen@gmail.com is meer informatie verkrijgbaar over de kofferbakmarkt.



www.deloensemoandag.nl