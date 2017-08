Nieuwbouw zonder gas: Rheden kijkt of het kan

DIEREN - GroenLinks Rheden is verheugd dat de gemeente Rheden veertig duurzame woningen aan de Imboslaan in Dieren wil realiseren. Deze woningen krijgen geen gasaansluiting meer, want duurzaamheid voor de woning en omgeving staat voorop.

De gasvoorraad is immers eindig én het verbranden van gas draagt bij aan de opwarming van de aarde. Met het realiseren van woningen zonder gasaansluiting komen duurzamere oplossingen voor verwarmen en koken in beeld.

Wat GroenLinks betreft, profiteren in de toekomst alle nieuwbouwwoningen in de gemeente Rheden van deze duurzame mogelijkheden. Daarom heeft de fractie van Groenlinks Rheden in de laatste raadsvergadering van een oproep gedaan om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ook andere nieuwbouwwoningen in de gemeente Rheden zonder aardgasaansluiting op te leveren. De meerderheid in de gemeenteraad heeft deze oproep ondersteund.

Fractievoorzitter Tjwan Oei van GroenLinks: “We moeten nú stappen zetten om de wereld straks leefbaar te houden voor onze kinderen. Nieuwbouwwoningen in onze gemeenten duurzaam verwarmen is een mooie stap in de goede richting. Het is verheugend dat het college en de meerderheid van de gemeenteraad deze gedachte ondersteunt en er nu een onderzoek zal worden opgestart”.

De locatie van de voormalige mavo ligt al jaren braak. B en W vindt het tijd om daar nu definitieve invulling aan te geven. Gedacht wordt aan veertig gasloze woningen met aandacht voor duurzaamheidsaspecten, zoals het hergebruik van materialen. Ook is er aandacht voor het langer thuisblijven wonen van ouderen. Daarnaast is het belangrijk dat het plan is voorbereid op effecten van klimaatverandering zoals wateroverlast en droogte.

Na de zomervakantie wil de gemeente in gesprek met omwonenden om te weten welke ideeën zij hebben voor deze woningen en de omgeving. Daarna is de gemeente van plan een prijsvraag uit te schrijven voor ontwikkelaars waarbij de eerder opgehaalde informatie wordt meegenomen. Uiteindelijk kiest de gemeente in overleg met de inwoners in 2018 welk plan het gaat worden.