Vakantiefoto(selfie)wedstrijd, Dieren met Dierendag

DIEREN - Volgende week beginnen de schoolvakanties en vele Dierenaren zullen er weer op uittrekken. Sommigen naar zee, anderen naar exotische oorden en sommigen blijven gewoon lekker thuis, want in deze omgeving is natuurlijk ook van alles te doen en beleven.

Stichting Dieren met Dieren, Winkelcentrum Dieren, de Dierense Markt en Regiobode gunnen iedereende vakantie van harte, maar hopen ook dat men wel aan Dieren willen blijven denken. Daarom wordt een foto(selfie)wedstrijd gehouden met als thema ‘Mijn favoriete Dieren en ik’. Dit kan natuurlijk van alles zijn; leeuwen op safari in Afrika, de dolfijn in het Dolfinarium of met een huisdier in de achtertuin.

Regiobode plaatst de leuke, originele of mooie foto’s en in de week van Dierendag (woensdag 4 oktober) worden alle inzendingen geëxposeerd in een pop-up ruimte in Winkelcentrum Dieren. Voor de 30 leukste inzendingen is er een bijzondere prijs; een verzorgde reis met de bus naar Burgers Zoo voor twee personen.

Iedereen, jong en oud kan mee doen. De actie is de eerste van verschillende acties die na de vakantie doorlopen en eindigen op Dieren met Dierendag op 7 oktober.

Inzendingen kunnen gemaild worden naar pjreinco@gmail.com. Vermeld bij de inzending uw naam, telefoonnummer, email adres en waar de foto is genomen. Een toelichting bij de foto is ook zeer welkom.