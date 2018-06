Verdonk Optiek en Optometrie en Mijn Horen gaan verhuizen

DIEREN – Verdonk Optiek - Optometrie en Mijn Horen gaan verhuizen. Beide zaken zijn momenteel gevestigd aan de Piersonstraat 10 in Dieren en verhuizen naar een groter pand aan de overkant, de voormalige ING-bank aan de Piersonstraat 5.

Verdonk Optiek in Dieren sinds jaar en dag bekend van de optiek en optometrie. Daarnaast zijn wij ruim acht jaar geleden gestart met het aanmeten van hoortoestellen. In eerste instantie in samenwerking met Kind Horen. Na enkele jaren kwam aan die samenwerking een einde en heeft Lotte van der Mijn deze taak op zich genomen. Ze heeft de opleiding tot audicien gevolgd en is onder de naam Mijn Horen haar eigen bedrijf begonnen in het pand van Verdonk Optiek.

Mijn Horen is uitgegroeid tot een volwaardig en zelfstandig bedrijf en verdient een mooie eigen plaats. In de huidige winkel is daarvoor te weinig ruimte, vandaar dat gekozen is voor een nieuwe locatie.

Vanaf 1 maart wordt er al hard gewerkt om het voormalige ING-kantoor geschikt te maken voor huisvesting van de twee zaken. Verdonk krijgt de beschikking over een professionele optometrieruimte met de meest geavanceerde apparatuur. Er komt een hoek met de allernieuwste apparatuur van Rodenstock om correctieglazen op individuele basis aan te meten, waarna de glazen in het door de klant gekozen montuur kunnen worden geslepen. Het atelier waar dit gebeurt, krijgt ook een plekje op de begane grond. Uiteraard is er een overzichtelijke ruimte waar de vernieuwde en uitgebreide collectie monturen kan worden bekeken.

Daarnaast komt er voor Mijn Horen een aparte, compleet ingerichte afdeling die aan alle eisen voldoet voor het afnemen van uitgebreide hooronderzoeken en het aanmeten van hoortoestellen en professionele gehoorbeschermers. Er komt een hoek met alle soorten randapparatuur bij de hoorapparaten, zoals televisie-hulpmiddelen, telefoonondersteuning en dergelijke.

Het nieuwe pand heeft genoeg ruimte om alles op het gebied van Zien en Horen te kunnen tonen en om een optimaal advies te geven. “De komende periode wordt er nog hard gewerkt. We hopen daarna in onze nieuwe zaken voor u klaar te staan”, zeggen Joop van der Mijn van Verdonk Optiek en Optometrie en Lotte van der Mijn van Mijn Horen. “Hou Regiobode in de gaten voor verdere ontwikkelingen.”

www.mijnhoren.nl

www.verdonkoptiek.nl