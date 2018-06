Boek Rozendaal gepresenteerd

ROZENDAAL – De gemeente Rozendaal viert dit jaar het 200-jarig bestaan. Naast Renswoude is Rozendaal nog de enige Nederlandse gemeente die voortkomt uit zogenaamde heerlijkheidsrechten van een kasteel. Ter gelegenheid van dit jubileum schreef Ingrid Jacobs, ondersteund door een redactiecommissie, een boek, dat vrijdagmiddag op het gemeentehuis werd gepresenteerd.

Uitgever Walter Jansen overhandigde het eerste exemplaar aan burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp. Het is een fraai boek geworden, van 108 pagina’s in kleur in een stevig hardcover.

De burgemeester was er zichtbaar mee in zijn nopjes en vertelde dat één van de exemplaren zou worden aangeboden aan Gelders gedeputeerde Jan Markink, die dinsdag Rozendaal bezocht. Want opnieuw – en zeker niet voor het eerst, zo leert het jubileumboek – staat de zelfstandigheid van Rozendaal ter discussie. Markink liet zich daar enkele weken geleden in de media over uit en lichtte zijn standpunt op Rozendaal toe.

Het Rozendaalse standpunt is dorps- en raadsbreed klip en klaar: zelfstandig blijven. Benoem dan ook gewoon weer een volwaardige burgemeester als opvolger van de in januari vertrekkende Klein Molekamp, is de heersende mening.

De discussie over de zelfstandigheid van de kleine gemeente – Rozendaal telt ruim 1500 inwoners op 30 vierkante kilometer met vooral bos, heide en zandverstuivingen - is zoals gezegd zowat de rode draad in het boek van Ingrid Jacobs. Al in 1829, amper 11 jaar na de stichting van de gemeente, stond die zelfstandigheid ter discussie. De kasteelheren van Rosendael stelden echter veel in het werk de gemeente zelfstandig te houden en slaagden daar steeds in. Ook toen het geslacht Van Pallandt uitstierf en de invloed van het landgoed op het dorp minder werd, bleef Rozendaal tot op heden met succes haar zelfstandigheid verdedigen en bepleiten. “U zult er over kunnen lezen bij het 250-jarig bestaan van de gemeente”, blikte Jan Hendrik Klein Molekamp alvast vol vertrouwen vooruit.

Auteur Ingrid Jacobs, geboren en opgegroeid in Velp, beschrijft wat de charme én effectiviteit van Rozendaal is. “Je kunt er dingen snel regelen. Voor een vraag loop je gewoon het gemeentehuis binnen en je krijgt direct antwoord.”

In negen hoofdstukken wordt de geschiedenis van Rozendaal beschreven, van het ontstaan en via onderwerpen als kerk en religie, leven en sterven, onderwijs, wonen en werken, groen en recreatie en sport tenslotte naar de gemeentepolitiek. Want ook daarin is Rozendaal uniek: in de raad zitten louter lokale partijen. Een opsomming van gegevens als de namen van de burgemeesters, wethouders, adellijke families en monumenten completeren het boek.

200 Jaar gemeente Rozendaal, Ingrid D. Jacobs, isbn: 978-90-81785-19-8