DIEREN - Zo'n 225 leerlingen van basisscholen uit Dieren beleefden woensdag een spannend ritje op de fiets. Ze deden verkeersexamen en hoewel de meeste keurig slaagden, is dat toch vooraf geen zekerheidje.

Want dat wordt nog wel eens gedacht, dat alle kinderen automatisch slagen. "Maar dat is dus niet zo", legt Jan Slob uit. Hij organiseerde namens de gemeente Rheden sinds 1999 de examens voor de scholieren en nam woensdag afscheid. Dat gebeurde met bloemen van wethouder Ronald Haverkamp. Slob zag in al die jaren heel wat meestal toch wat nerveuze leerlingen van start gaat voor hun rondje door Dieren en ook Velp. "Ik denk dat het er in al die jaren zo'n 9000 zijn geweest", blikt hij terug. "En of er wel eens kinderen niet slaagden? Zeker! Zo'n 25 kinderen in al die jaren maakten het zo bont in het verkeer of kwamen met écht ondeugdelijke fietsen opdagen, dat ze geen diploma kregen. Maar je hebt gelijk, heel vaak gebeurt dat niet. Het belang zit in het feit dat ze voor het verkeersexamen oefenen en daar wat van opsteken." Jan Slob - op de foto de linker van de twee gemeentelijke handhavers - wordt opgevolgd door John van Beek.- foto: Wencel Maresch