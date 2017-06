Nathan Stukker lijsttrekker CDA Apeldoorn

APELDOORN - De leden van het CDA Apeldoorn hebben Nathan Stukker gekozen als lijsttrekker voor die partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Stukker (37) is sinds 2011 wethouder voor het CDA Apeldoorn en was daarvoor vanaf 2006 gemeenteraadslid en vanaf 2010 fractievoorzitter.

Jacqueline van Leeuwen (voorzitter CDA Apeldoorn): “Nathan Stukker heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij veel voor Apeldoorn betekent. Met Nathan gaan we voor lef en elan en kiezen we voor continuïteit en kwaliteit. Hij is zeer gemotiveerd om zich ook de komende periode in te zetten voor onze mooie stad en onze inwoners.”



Nathan Stukker: “Ik vind het een voorrecht om de CDA lijst opnieuw aan te mogen voeren! Apeldoorn is een prachtige stad, omringt door schitterende dorpen. Als wethouder, maar zeker ook als vader van 3 jonge kinderen, is Apeldoorn een fijne gemeente om in het wonen. De afgelopen jaren heb ik in mijn rol als wethouder een bijdrage geleverd aan het financiële herstel van de gemeente. Apeldoorn is gekozen tot excellente evenementenstad, is de MKB-vriendelijkste stad van Nederland geworden en staat in de top 10 van meest gelukkige gemeenten. Wij staan er goed op! Maar tegelijkertijd is Apeldoorn niet af. Een deel van onze inwoners kan het tempo van onze samenleving niet bijhouden. Voor die groep blijf ik, blijft het CDA zich onverminderd sterk maken. En dat doen wij ook voor goed onderwijs, voor een uitdagend cultureel aanbod en voor kwalitatieve sportvoorzieningen. Kortom er is nog genoeg doen!”