Bronckhorst vraagt aandacht voor sociale teams

BRONCKHORST - De sociale teams van de gemeente Bronckhorst bestaan nu ongeveer twee jaar. Uit cijfers (inwoners zochten 2.113 keer contact met de sociale teams in 2016) en ervaringen blijkt dat mensen de sociale teams weet te vinden als zij vragen hebben over ondersteuning, zorg, welzijn of werk. Uit onderzoek onder het inwonerspanel vorig jaar bleek de ‘spontane bekendheid’ echter minder hoog.

36% Van de 786 respondenten was destijds bekend met de sociale teams. Om de bekendheid van de sociale teams in Bronckhorst kracht bij te zetten, ontvangen alle inwoners in de week van 6 juni post van de gemeente.

Wethouder Peppelman: “We willen inwoners met vragen graag helpen. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat ze ons weten te vinden. Met de informatie die we nu per post versturen, hopen we dat straks nog meer mensen de sociale teams kennen, weten waarmee zij er terecht kunnen en hoe ze te bereiken zijn. Ik hoor soms dat mensen denken dat de sociale teams er alleen zijn voor ‘grotere’ problemen. Dat is absoluut niet zo. Ook met minder complexe vragen kunt u er terecht. Denk bijvoorbeeld aan vragen over vrijwilligerswerk,

hulp bij het huishouden of over uw kind dat niet zo lekker in z’n vel zit.”

De post die inwoners ontvangen is een vrolijke flyer met een kleurplaat en woordzoeker. Ze kunnen de kleurplaat en/of woordzoeker t/m 13 juni inleveren bij één van de sociale teams. Bij inleverering ontvangen ze een kleine verrassing én maken ze kans op een high tea (bij inleveren woordzoeker) en een gezinsuitje (bij inleveren kleurplaat).