Traverse Dieren van bovenaf

DIEREN - Terwijl het doorgaand verkeer keurig via omleidingen langs de werkzaamheden wordt geleid, gaat achter de omheiningen het werk aan de Traverse in Dieren gestaag door - buiten het oog van passanten. Maar wie had gedacht dat de werkzaamheden zo uit het zicht zouden blijven, had niet op fotograaf Martin de Jongh met zijn drone gerekend. Hij maakt dit plaatje, waarop de voorbereidingen voor de nieuwe weg en fietstunnel goed te zien zijn. Voorlopig moet het verkeer echter nog gebruik maken van de tijdelijke rotonde, hier ook duidelijk zichtbaar.

Foto: Martin de Jongh