Kinderboerderij Eerbeek zoekt dierverzorgers

EERBEEK - Kinderboerderij de Kiboe in Eerbeek is op zoek naar hulp voor de verzorging van de dieren in het weekend. Welke vrijwilliger heeft zin om eens in de drie weken lekker een dagje buiten aan het werk te gaan?

De dieren op de Kiboe worden doordeweeks verzorgd door de cliënten van de dagbesteding van Pluryn. In het weekend neemt een team van vrijwilligers deze zorg op zich. In wisselende diensten zorgen de medewerkers dat de dieren voer en water krijgen en dat hun hok wordt schoongemaakt. Er wordt gewerkt, maar er is ook genoeg tijd om even rustig bij de dieren te zitten en bij te kletsen met de collega-vrijwilligers.

Het team is op zoek naar uitbreiding, mensen die gemiddeld eens in de drie weken een dagdienst willen draaien. Uiteraard nooit alleen, maar altijd samen met anderen. Ervaring of kennis van dierverzorging is niet nodig, alles wordt uitgelegd en aangeleerd. Met name volwassen vrijwilligers zijn nodig, maar jongeren die willen helpen, zijn zeker ook welkom. Belangstellenden mogen altijd een keer komen kijken en kunnen voor meer informatie contact opnemen met beheerder

Frederike van Nieuwenhuizen, tel. 06-22354551.