Oecumenische basisschool wint voetbaltoernooi

BRUMMEN – Het jongenselftal (groep 6, 7 en 8) van de Oecumenische basisschool heeft het 21e schoolvoetbaltoernooi van Sportclub Brummen gewonnen. In de finale werd met 2-0 gewonnen van basisschool Het Park 2. De aanvoerder van het elftal mocht de wisselbokaal in ontvangst nemen uit handen van Twan Hippmann van Sportcentrum Hippmann uit Brummen.

Dit bedrijf is al vele jaren sponsor van het sportieve voetbalfestijn. De wedstrijden werden afgewerkt op sportpark De Hazenberg. De organisatie was in handen van een speciale verenigingscommissie, bestaande uit Jacomien Graven, Judith Bakker, Gerrit Kempes, Jos Broekhof, Martijn Wiegman, Bas Jansen en Erwin Winters.

Onder grote publieke belangstelling van ouders, opa’s en oma’s werd door de verschillende schoolteams fel gestreden om de punten en de eer. Het jongensteam van de Oecumenische school en het meisjesteam van Het Park 1 mogen meedoen aan de regiofinale op 10 mei in Duiven. De landelijke finale wordt op 21 juni gehouden op het KNVB-sportcentrum in Zeist.

Eerst werd een welkomstwoord gesproken door Gerrit Kempes, waarna wedstrijdleider Bas Jansen het toernooi om 13.30 uur van start kon laten gaan. Jacomien Graven van de organiserende commissie was blij met het goede verloop van het evenement. “Je moet altijd maar weer afwachten of alles loopt zoals is gepland. Onze commissie bestaat uit zeven personen en dan kun je de taken goed verdelen. Gelukkig kunnen we beschikken over voldoende medewerkers die dit schoolvoetbaltoernooi mee helpen organiseren. Het is bijzonder dat we dit al zovele jaren achter elkaar kunnen laten plaatsvinden en hierbij ook de medewerking van de scholen krijgen. Zij ondervinden op hun beurt weer ondersteuning van de ouders van de leerlingen.” Er namen 42 schoolteams (uit Brummen, Leuvenheim, Hall en Empe) deel en dit betekende dat meer dan 375 leerlingen actief waren. De wedstrijden stonden onder leiding van scheidsrechters van Sportclub Brummen. Rond 17.15 uur vond de prijsuitreiking plaats.



Uitslagen: Mixed zeventallen (groep 3, 4 en 5): 1. Expeditie 24/7, 2. Pancratiusschool 1, 3. Het Park 1. Jongens zeventallen (groep 3, 4 en 5): 1. Pancratiusschool, 2. Vossestaart, 3. Het Park 1. Mixed zeventallen (groep 6, 7 en 8): 1. Expeditie 24/7 2, 2. Oecumenische basisschool 3, 3. Isingsschool 3. Meisjes zeventallen (groep 6, 7 en 8): 1. Het Park 1 (wint na strafschoppen), 2. Oecumenische basisschool, 3. Pancratiusschool (wint na strafschoppen). Jongens elftallen (groep 6, 7 en 8): 1. Oecumenische basisschool, 2. Het Park 2, 3. Vossestaart.

Foto:

Het winnende jongenselftal van de Oecumenische school - foto: Talitha fotografie