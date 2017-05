Duo-scootmobiel in Spankeren

SPANKEREN –Een Duo Fiets rijdt al een poosje rond in Spankeren. Stichting Spankeren Samen had, in samenwerking met de gemeente Rheden en Rijwielhandel Riesewijk in Dieren, die Duo Fiets gerealiseerd. Nu is daar ook een duo-scootmobiel bijgekomen, die zaterdag werd onthuld, samen met de stalling daarvoor, op het plein van de school in Spankeren. De scootmobiel werd mogelijk dankzij een zeer gulle gave van Ondernemersvereniging DELS, wederom Riesewijk Fietsen en Mango Mobility, die het voertuig leverde met een fikse korting. Het initiatief voor de aanschaf ligt bij de Stichting Spankeren Samen. Dat is een lokaal initiatief dat ijvert voor ‘ouderwetse’ burenhulp. Ofwel, buurtbewoners die zich voor hun mede dorpsbewoners inzetten. Deze vrijwilligers hebben zich met een aanbod aangemeld bij Spankeren Samen. De stichting bemiddeld tussen vraag en aanbod. De vrager en de aanbieder blijven zelf verantwoordelijk voor de afspraken en de uitvoering. Meer informatie over dit Spankerense initiatief is te vinden op www.stichtingspankerensamen.nl.

Han Uenk maakte de foto van het moment waarop Stichting-voorzitter Henk van der Veen de duo-scootmobiel samen met voorzitter Jan Hulsing van de jubilerende Belangenvereniging Spankeren uit de stalling rijdt.