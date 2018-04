Nieuw seizoen exposities in De Raadskelder Doesburg

DOESBURG - Stichting de Raadskelder Doesburg is trots het nieuwe seizoen te kunnen openen met een bijzondere expositie. Achter Mijn Ogen toont werken van kunstenaars Redmer Hoekstra en Marjolein Markink. De titel nodigt de kijker uit tot verder denken dan wat de ogen waarnemen.

Redmer Hoekstra is in 2009 afgestudeerd als illustrator aan de Kunstacademie te Zwolle. Zijn doel is mensen aan het denken zetten over wat zij zien in zijn absurdistische tekeningen en de werkelijkheid. Door de werkelijkheid in zijn werk te veranderen, nodigt hij de mensen uit een tweede keer te kijken en verder te kijken dan de eerste indruk. Zijn werk wordt steeds realistischer, zodat de vervreemding des te sterker overkomt. De pentekeningen zijn op papier en door arcering creëert Hoekstra licht en ruimtelijkheid, wat de tekening doet leven.

Marjolein Markink rondde haar studie af aan de Kunstacademie in Arnhem en ging vervolgens naar de Zeevaartschool. Zeven jaar heeft zij wereldwijd in de zeilende passagiersvaart gewerkt. Daarna is zij zich weer geheel aan de kunst gaan wijden. Hout is haar basismateriaal en veelal gebruikt zij hele boomstammen. De laatste jaren worden in haar houten beelden steeds meer stalen en bronzen elementen toegepast. Het thema Achter Mijn Ogen wordt door Markink vertaald in een kijk in haar wereld vol verborgen dromen en verlangens. Vogels en vleugels spelen een belangrijke rol in haar werk. Zij symboliseren vrijheid.

De expositie Achter Mijn Ogen is te zien in de Raadskelder onder het Stadhuis. De opening is zondag 8 april om 15.00 uur. Daarna is de expositie nog te zien tot en met 6 mei, op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.