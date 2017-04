Expositie Pam Hessels in de Paperclip

VELP - In de lichtstraat van de Paperclip is tot 9 mei werk te zien van Pam Hessels. Ze schildert sinds drie jaar bij fijnschilderkring 'De Witte Hemel' te Drempt. Aanvankelijk werkte ze in acryl, maar een jaar geleden stapte ze over naar olieverf, omdat dat voor het schilderen van landschappen een intenser effect geeft. De kleuren vervloeien mooier en zachter en de opbouw van de lagen blijft zichtbaar.



Hessels combineert het schilderen met het maken van gedichten. Daarvoor put ze onder andere uit haar Joodse achtergrond. Ze vindt haar inspiratie op het prachtige Terschelling. Haar werk ontwikkelt zich steeds meer naar realisme, met speciale aandacht voor de werking van het licht en zijn weerspiegeling. Naast zeelandschappen schildert ze ook bossen en bergen en plein air. De expositie is te bezichtigen op werkdagen van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. De Paperclip is te vinden aan de Eiberstraat 14-16 in Velp.

www.paperclipvelp.nl