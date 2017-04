Olburgen koopt schoolgebouw voor 1 euro

OLBURGEN - Eind 2013 kwam de school in Olburgen leeg te staan door de fusie van de vijf basisscholen in en rond Steenderen. De gemeente Bronckhorst is eigenaar van het gebouw. Sinds 2014 exploiteert de Stichting Beheer en Behoud Schoolgebouw Olburgen het pand en organiseert er activiteiten als bloemschikken, leesclub, toneelgroep, yoga etc.

De activiteiten passen binnen de bestemming ‘maatschappelijk’ die het gebouw heeft.

Vanuit de lokale gemeenschap in Olburgen is er de behoefte om de locatie ook in de toekomst te behouden als dorpshuisfunctie. De Stichting heeft een exploitatie- en meerjaren-onderhoudsplan opgesteld en wil de accommodatie overnemen voor een symbolisch bedrag van 1 euro. B en W besloten in een vergadering hieraan medewerking te willen verlenen. Om het pand duurzaam geschikt te maken voor de activiteiten wil de Stichting gaan investeren in het gebouw. Hiervoor is ca. 100.000 euro nodig. De Stichting zorgt zelf voor de benodigde financiële middelen.

Een afweging van het gemeentebestuur is dat het belangrijk is dat het pand voor de lokale gemeenschap beschikbaar blijft, maar ook dat plaatselijke ondernemers er geen negatieve gevolgen van ondervinden. Hierover is overleg geweest en overeenstemming bereikt met de plaatselijke horecaondernemer. In de op te stellen koopovereenkomst wordt opgenomen dat de commerciële uitbating van de locatie zeer beperkt is. Het gemeentelijk beleid voor vrijkomende accommodaties gaat uit van een eigendomsoverdracht tegen marktwaarde. De Stichting heeft op dit moment niet de financiële middelen. Daarom spreken partijen af dat bij verkoop een terugleverplicht aan de gemeente wordt opgenomen. Aanpassingen/verbeteringen die de Stichting aan het gebouw aanbrengt, worden bij eventuele teruglevering niet vergoed.