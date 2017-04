Musical Dance van Het Rhedens in de schouwburg

DIEREN - Donderdag 6 en vrijdag 7 april presenteren leerlingen van Het Rhedens in Dieren een spetterende musical in Theothorne. De productie die dit jaar wordt opgevoerd is ‘Dance', een bewerking van de film 'Flashdance'.

Ken je dat? Je wilt iets heel graag, maar je durft eigenlijk niet of je bent bang dat het je toch niet gaat lukken… Alex is een jonge vrouw die werkt in een staalfabriek. Maar haar echte passie is dansen! Ze danst elke avond op het podium in de club, maar eigenlijk wil ze dolgraag naar de dansacademie. Zou ze daar goed genoeg voor zijn of lacht iedereen haar uit? Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de musical Dance!

In de afgelopen jaren is het schooltoneel op Het Rhedens Dieren uitgegroeid tot een heuse musicalgroep die elke week repeteert en waar steeds meer nieuwe leerlingen op afkomen. Leerlingen uit alle leerjaren en van alle afdelingen doen mee. Ze dansen, spelen toneel en verzorgen de muziek. Ook achter de schermen doen ze veel: van meehelpen met het decor bouwen tot het schminken van de toneelspelers.

Dit jaar is er, naast twee avondvoorstellingen, een speciale voorstelling voor de groepen 8 van verschillende basisscholen in de omgeving. Op vrijdagmiddag 7 april zijn zij welkom in de schouwburg van Theothorne in Dieren. De avondvoorstellingen zijn op donderdag 6 en op vrijdag 7 april om 19.30 uur. Voor leerlingen, ouders, docenten en andere belangstellenden zijn de avondvoorstellingen op donderdag 6 en vrijdag 7 april om 19.30 uur. Kaartjes zijn vanaf 3 april verkrijgbaar tijdens de grote pauzes in de aula van Het Rhedens Dieren.