Brummen vraagt subsidie aan voor betere fietspaden

BRUMMEN - De gemeente Brummen wil delen van de fietspaden van het Hallsepad, Eerbeekse Veldpad en het Soerense Zand verbeteren. Om dit te kunnen financieren, heeft het college subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland.

Deze fietspaden zijn smal en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Het Hallsepad en het Eerbeekse Veldpad zijn 1,20 meter breed en het Soerense Zand 1,50 meter. In de raad zijn vragen gesteld over het verbreden van het smalle Hallsepad. Het Eerbeekse Veldpad en het pad in het Soerense Zand zijn in slechte staat en hard aan verbetering toe. Vrijliggende fietspaden in twee richtingen zoals deze zijn bij voorkeur minimaal 2,50 meter breed. De opkomst van de elektrische fiets stelt bovendien nieuwe veiligheidseisen aan de fietspaden. De provincie Gelderland stelt dit jaar subsidie beschikbaar voor het verbeteren van recreatieve fietspaden.

Het college informeert de gemeenteraad over het voornemen om bij de Provincie subsidie aan te vragen. Deze subsidieregeling is mogelijk tot maximaal 50 procent van de projectkosten. Voor de drie fietspaden worden twee afzonderlijke subsidieaanvragen gedaan; het Hallsepad apart van de andere twee paden. Dit heeft te maken met de bestemmingsplanprocedure die voor het Hallsepad doorlopen moet worden. Verbreding van het Hallsepad is alleen mogelijk door deze te verleggen naar het naastliggende onderhoudspad, dat nu niet de juiste bestemming heeft. Ook is deze grond niet van de gemeente. Met grondeigenaar ASR is in principe overeenstemming bereikt, maar er moet nog een overeenkomst worden gesloten.

Uiterlijk 1 juni bericht de provincie over de toekenning van de subsidiegelden en wordt duidelijk of er voldoende financiële middelen zijn om de fietspaden te verbreden.