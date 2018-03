Werklui Traverse doorstaan ijzige kou

DIEREN - Ondanks de ijzige kou ging de bouw aan de Traverse in Dieren deze week gewoon door. Op verschillende plekken waren bouwvakkers bezig met de werkzaamheden. Goed ingepakt weerstonden ze de oostenwind die het ijzig koud maakte en de gevoelstemperatuur tot verder onder het vriespunt liet zakken. Traverse Dieren moet zorgen voor een betere doorstroming en een veiligere stationsomgeving. Naar verwachting rijden de eerste auto's over enkele maanden door de tunnelbak. Het gehele project moet in het eerste kwartaal van 2020 gereed zijn.