0313 Beweegt Futsaltoernooi een succes

DOESBURG - Lekker bewegen in de vakantie, dat gebeurde op maandag 27 februari in sporthal de Beumerskamp in Doesburg. Door inzet van een aantal jongeren van Jongerencentrum 0313, Michel Domingos, Jelme Smit en Jesse van Zwieten en de Buurtsportcoach van Doesburg beweegt heeft het eerste 0313 Beweegt Futsaltoernooi plaatsgevonden. Maar liefst acht teams uit zowel Doesburg als omgeving gingen een middag in de zaal de strijd met elkaar aan. In een ontspannen sfeer werd er fanatiek gevoetbald. Dat zagen ook de diverse ouders en andere geïnteresseerden die, die middag een kijkje kwamen nemen. Helaas lukte het de Doesburgse teams niet om de eerste prijs in Doesburg te houden.

Deze prijs ging mee naar Doetinchem, zoals op de foto te zien is waren de winnaars daar terecht heel blij mee. Jongerencentrum 0313 en Doesburg beweegt zijn blij met het feit dat dit initiatief, dat is opgezet door jongeren, zo’n 100-120 deelnemers/bezoekers heeft getrokken.

Maar vooral noemenswaardig is dat jongeren zich voor elkaar inzetten en er samen voor zorgen dat dit initiatief is geslaagd. Dit mag oprecht een succes worden genoemd.

www.0313doesburg.nl

www.doesburgbeweegt.nl