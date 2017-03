Van Roosmalen bij de Boekensteun

EERBEEK - Hij dacht eerst een tijdje dat hij in het dorp Brummen was, ‘maar het was dan ook donker buiten’. NRC-columnist Marcel van Roosmalen was afgelopen donderdagavond echter in de Eerbeekse bibliotheek om te vertellen over zijn nieuwste boek, ‘Als het maar niet op ons lijkt’. Hij schreef de bundel samen met zijn vriendin, Eva Hoeke.

Van Roosmalen groeide op in Velp en heeft naar eigen zeggen een haat-liefdeverhouding met dat dorp. ‘Opgroeien daar was vreselijk.’ Wel heeft hij er geleerd dat saaiheid grappig kan zijn. En dat zie je in zijn columns. ‘Je moet vooral overal de humor van inzien,’ hield hij ons voor, ‘Eerbeek is ongetwijfeld ook ontzettend burgerlijk’. Het publiek hier is niet gemêleerd, en ouder dan gemiddeld. Maar, zo voegde hij eraan toe, ‘dat heb je sowieso altijd in bibliotheken.’ Het publiek kon erom lachen.

In ‘Als het maar niet op ons lijkt’ vertellen Van Roosmalen en Hoeke over hun kind. De kritiek op de bundel verbaast de schrijver. ‘Ik wou dat iemand eens zei dat er leuke stukjes in staan!’ zo klaagde hij. Raar vindt hij het, dat je jarenlang werkt aan een reputatie als journalist en dat je dat dan met één boek helemaal teniet kunt doen. ‘Het gaat alleen maar over ons, niet over de tekst: ik vind het helemaal niet bijzonder om een kind te krijgen.’ De treinreis van Amsterdam naar Brummen duurde tweeëneenhalf uur, ‘maar deze avond heeft me dan ook stof voor twee columns opgeleverd’. En nu is het wachten op die beloofde stukjes.