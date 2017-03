Bibliotheek Eerbeek zoekt vrijwilligers computerondersteuning

EERBEEK - Bibliotheek Eerbeek is op zoek naar extra vrijwilligers die bij het computerspreekuur ondersteuning willen en kunnen geven. De bibliotheek verzorgt in samenwerking met Seniorweb iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur een computerspreekuur. De vragen kunnen gaan over een pc, laptop, tablet of gebruik mobiele telefoon. Het spreekuur is vooral bedoeld voor het beantwoorden van eenvoudige vragen, het geven van korte tips en het oplossen van kleine problemen. Ook kunnen bezoekers vragen stellen over het gebruik en lezen van e-books op een e-reader, Ipad en dergelijke. Van de vrijwilliger wordt gevraagd dat deze beschikt over computerervaring op gebruikersniveau, humor, geduld en interesse in de medemens. De bibliotheek biedt een leuke werksfeer, een inspirerende omgeving, indien gewenst scholing en tevens gratis lidmaatschap van de Bibliotheek. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Mariël Schotpoort via tel. 06 – 16826628) of via m.schotpoort@bibliotheekbrummenvoorst.nl.