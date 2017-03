Nieuwbouw Lomar Sportvilla van start

DIEREN - Bouwbedrijf Reinbouw is begonnen met de bouw van het familiebedrijf Lomar Sportvilla, aan de Admiraal Helfrichlaan te Dieren. Het uit twee etages bestaande gebouw komt te staan op het terrein van het voormalige overdekte zwembad Het Nieuwland, naast Polysport.

Voor deze ruime locatie zijn een aantal nieuwe activiteiten ontwikkeld. Wat deze activiteiten precies zijn, wordt ten tijdens van de opening bekend gemaakt. Ook zal er gebruik worden gemaakt van de mooie groene omgeving voor onze verschillende buitenactiviteiten. Bij het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met minder validen, zoals de plaatsing van een lift en aangepaste toiletgroepen. Er worden zonnepanelen geplaats voor het opwekken van zonne-energie.

Lomar Sports Groep houdt zich bezig met sport, voeding, voorlichting en fysiotherapie. Alles aanwezig om iedereen te helpen een gezonde leefstijl te creëren. Zij ondersteunen en adviseren biologische streekproducten. Deze komen onder andere van boerderij de Nieuwenburgt in Spankeren. Ook personal training is daar een onderdeel van. Deskundige personal trainers hebben alle kennis en ervaring in huis om de leden te helpen hun doelen te bereiken.

De feestelijke opening staat gepland in september. Houdt social media in de gaten voor de laatste ontwikkelingen betreffende de bouw.