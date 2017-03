Maak als vrijwilliger de dag van een ander mooier

GEM. RHEDEN - Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend: je woont, leeft en werkt en doet de dagelijkse dingen die moeten gebeuren. Voor een deel van onze medemensen is dit echter niet altijd mogelijk door welke omstandigheden dan ook. Wat zou het mooi zijn wanneer iedereen die de gelegenheid heeft het initiatief neemt om een van deze mensen bij te staan.

Soms is die mogelijkheid veel dichterbij dan we denken. Bijvoorbeeld wanneer je je hond uitlaat iemand meenemen, zodat diegene een wandelingetje heeft. En dat hoeft dan niet iedere dag, maar bijvoorbeeld een keer in de week. Hoe bijzonder zou dat zijn!

Voor inwoners van de gemeente Rheden en Rozendaal is MVT (organisatie voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp), dagelijks actief met het inzetten van vrijwilligers bij mensen die in een situatie zijn terecht gekomen waarin deze hulp van anderen nodig is. Dit gaat bijvoorbeeld ook om hulp bij boodschappen doen, vervoer, formulieren invullen, begeleiding naar het ziekenhuis of gewoon een verhaal aanhoren. Mensen zeggen vaak nadat ze deze hulp hebben ontvangen dat ze weer verder kunnen met het dagelijks leven.

Ook is MVT actief met de inzet van vrijwilligers om partners en familie van dementerenden en chronisch zieke mensen te ontlasten. Wie intensief voor een ander zorgt is mantelzorger. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind. Het gaat om langdurige zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Wie de zorg heeft voor iemand die dement is of chronisch ziek weet maar al te goed hoeveel inspanning dat vraagt. Vrijwillige inzet van vrijwilligers via MVT kan in dit geval een welkome aanvulling zijn op de thuiszorg of andere hulp die al aanwezig is.

Op dit moment zijn er al vele vrijwilligers actief bij of via MVT Rheden/Rozendaal. Maar zoals het bovenstaande al aangeeft, is er zeker behoefte aan mensen die in hun dagelijks leven iets willen betekenen voor een ander. Als uw belangstelling is gewekt, horen we dat graag!

Voor meer informatie : Lidy Kelderman van MVT via tel.: 026 3707072, e-mail: info@mvtrheden.nl.