Veiling voor campagnekas GroenLinks Brummen

BRUMMEN - De initiatiefgroep GroenLinks Brummen houdt een veiling met als doel geld op te halen om de campagnekas te spekken. De partij doet dit jaar voor het eerst in de gemeente Brummen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de veiling kan iedereen kennismaken met de zes eerste kandidaten op de lijst van GroenLinks in Brummen.

De veiling wordt gehouden op zondag 11 februari, vanaf 16.00 uur in de grote zaal van Tolzicht in Brummen. Veilingmeester is Rosanne van Herksen, haar assistenten zijn Dick Steenhuizen en Otto Koedijk. Belangstellenden kunnen bieden op zeer diverse kavels, variërend van een gesigneerde poster van Jesse Klaver tot een schilderij door lijsttrekker Hennie Beelen. Frans Bruning biedt een hockeycollege aan, maar het is ook mogelijk te bieden op een musicalworkshop, Arabische les, een groentepakket van de Meander, een workshop creatief schrijven, yoga of bloemschikken. Henk Jan de Looff en Norbert Lucassen bieden diverse excursies in de natuur aan. In totaal zijn er 29 mooie voorwerpen en leuke activiteiten waarop geboden kan worden.

Bieden gaat volgens het systeem van opbod. Vooraf kan ook per mail worden geboden via ottokoedijk@hetnet.nl onder vermelding van het kavelnummer en bod. Dit bedrag wordt dan de bodemprijs op 11 februari. Het eindbod kan door de bieder worden gestort.