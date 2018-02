Lokale economie gemeente Rheden groeit

GEM. RHEDEN - De lokale economie van de gemeente Rheden groeit. De werkgelegenheid is met 2,6 procent toegenomen. Ook het aantal in Rheden gevestigde bedrijven is toegenomen. In 2017 telde de gemeente 3516 bedrijven. In 2016 waren dat er 3470 en in 2015 3370. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de Economische beleidsnota.

Ook het economisch uitvoeringsprogramma ligt op schema, zo blijkt uit die evaluatie. Het economisch actieprogramma loopt tot 2020. Voor de uitvoering van dat programma werkt de gemeente samen met het georganiseerde bedrijfsleven, individuele ondernemers en onderwijsinstellingen. Het loont dat bedrijven goed weten waar ze terecht kunnen bij de gemeente en dat ze snel en efficiënt geholpen worden. Zo gaat Procornea zich vestigen in Spankeren en is Friand Electro bezig met nieuwbouw. Op bedrijventerrein De Beemd in Velp breidt Jacobs Verhuizingen BV fors uit en wil Peeze Koffiebranderij zich in Velp vestigen. Verder heeft Lomar Sportvilla zich aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren gevestigd. Aan de Imboslaan in Dieren stond jarenlang een pand leeg. Door de functieverruiming voor bedrijventerreinen kon Anytime Fitness in dat pand met haar activiteiten beginnen. De vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte neemt toe. Op het Vitatronterrrein in Spankeren staat nu een bedrijfsverzamelgebouw. Alle units zijn verkocht aan ZZP'ers. Inmiddels staat een nieuw bedrijfsverzamelgebouw op stapel. Ook in de secundaire winkelgebieden wil de gemeente meerdere functies toelaten zodat ZZP'ers zich in een leegstaand pand kunnen vestigen.De komende jaren werkt de gemeente samen met het bedrijfsleven en het onderwijs aan de verdere uitvoering van het economisch programma.