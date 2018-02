Oefeningen met helikoptervluchten

REGIO - De komende drie weken traint de Koninklijke Luchtmacht samen met de militairen van de Koninklijke Landmacht. Tijdens deze oefening vliegen er helikopters vanaf vliegbasis Deelen over Oost- Nederland.

Het doel van deze oefening is om vliegers van helikopters gedegen en professioneel voor te bereiden op missies. De oefeningen vinden plaats van maandag 5 tot en met donderdag 8 februari van 09.00 tot 23.00 uur, op vrijdag 9 februari van 09.00 tot 16.00 uur, van maandag 12 tot en met donderdag 15 februari van 9.00 tot 23.00 uur, op vrijdag 16 februari van 9.00 tot 16.00 uur, van maandag 19 tot en met donderdag 22 februari van 9.00 tot 23.00 uur en vrijdag 23 februari van 9.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie is te vinden op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van belang voor de oefenende eenheden maar ook de omgeving. Het kan zijn dat omwonenden toch overlast ondervinden. Voor vragen en eventuele geluidshinder is het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.