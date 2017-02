GSV’38 heeft nieuwe trainer en vernieuwde website

GIESBEEK - Door het lopend enthousiasme en een succesvolle jonge selectie tekende huidige trainer bij GSV’38 in Giesbeek ,Henk Drenth vorig seizoen, nog een jaar bij. Hij gaf aan dat dit tevens zijn laatste en vierde seizoen zou zijn om daarna als trainer een punt achter zijn mooie loopbaan te zetten. GSV’38 moest op zoek naar een nieuwe trainer en kwam op het profiel van Wim Bleijenberg.

Wim Bleijenberg (42) en inwoner van Huissen is nu nog trainer van GVA uit Doornenburg. Hij komt uit een écht voetbalgezin. Opa Wim speelde voor Ajax en droeg drie keer het Oranjeshirt. Vader Hans speelde bij Go Ahead, Cambuur, Vitesse en Eindhoven. Als trainer was Hans actief in de regio bij onder andere DVC en drie jaar bij GSV '38.

Wat voor vele al als een mooi resultaat wordt gezien is de nieuwe website van GSV’38, kleurrijk, informatief en overzichtelijk. Zo was de vorige website al een succes en zijn er seizoenen geweest dat er meer dan 170.000 bezoekers op de site kwamen kijken. Zeker het prachtige fotowerk van vaak sportieve acties was een succes. De nieuwe website wordt nu al volop bekeken. De website geeft een prachtig beeld van de vereniging weer.

