Succes voor Dierense volleyballers

DIEREN – Het team Jongens A van AutovanOort Rebelle is door naar de tweede ronde van het NOJK, het meest prestigieuze jeugdkampioenschap van Nederland. Op de laatste wedstrijddag moeten de jongens drie wedstrijden spelen en minimaal op een derde plaats eindigen om nog zicht te hebben om een plek in de halve finaleronde. De eerste twee wedstrijden gingen verloren tegen een heel sterk Avior uit Deventer en Orion uit Doetinchem. In de laatste wedstrijd kon alles nog rechtgezet worden tegen Nuovo. In de eerste set werd Nuovo volledig weggespeeld. De tweede set bleek een ander verhaal. Met een 23-16 hebben de Dierense jongens een comfortabel uitzicht op de winst, wat hen mogelijk slordig maakt, zodat de set alsnog verspelen met 27-25. In de kruiswedstrijd moesten de jongens van Rebelle winnen van VV Utrecht, nummer 3 uit de andere poule. Gelukkig speelden zij net op dat moment de beste wedstrijd van de dag en met een klinkende overwinning werd de plaats in de halve finale veilig gesteld.