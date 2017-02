Inschrijving Posbankloop geopend

VELP – De inschrijving van de 23e editie van de Posbankloop is geopend. Vanaf nu kunnen hardlopers zich inschrijven voor de wedstrijd van 5,5 of 15 kilometer, waarbij de start en finish dit jaar plaatsvinden bij de rotonde op de Rozendaalse laan. De Posbankloop wordt gehouden op zondag 24 september.

Op veler verzoek is de lange afstand teruggebracht van 10 Engelse Mijlen naar 15 kilometer. De lopers vroegen naar een mooie 15 kilometer, omdat in dezelfde periode ook de Tilburgse 10EM en de 10EM bij de Bridge to Bridge in Arnhem worden gehouden. Het parcours wordt een dezer dagen door een official van de KNAU opgemeten en de 15km zal dan een officieel gecertificeerd parcours zijn.

Door de start en finish bij de rotonde te laten plaatsvinden, is er meer ruimte voor de startvakken. Andere veranderingen die vorig jaar zijn doorgevoerd, zoals een groener parcours en de start en finish op dezelfde locatie, blijven ongewijzigd.

De focus komt dit jaar nog meer te liggen op regionale toppers. Talenten in een straal van 50 kilometer rondom Velp worden benaderd.

Een belangrijk speerpunt van aankomende editie is een gezellig finishplein voor de lopers en publiek. Er komt een horecaplein met een aantal foodtrucks en een bekende DJ, die voor muziek gaat zorgen.

www.deposbankloop.nl