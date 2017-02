Korte cursus over Matthäus Passion

VELP – De Matthäus Passion van Bach staat centraal in twee informatieve avonden van De Sprang in Velp. Op woensdag 29 maart wordt het eerste deel beluisterd en besproken, op 5 april de tweede helft.

De Matthäus Passion van Bach staat bovenaan de lijst van klassieke muzikale meesterwerken. Het stuk geeft troost, kracht en stof tot nadenken. Daarnaast weet Bach een geestelijke ruimte te openen, waar de goddelijk en menselijke wereld elkaar raken. Deze spirituele ruimte staat centraal tijdens deze avonden bij De Sprang, waarbij zal blijken dat tekst en muziek nog niets aan actualiteit hebben ingeboet.

De avonden worden geleid door Dr. Ad de Keyzer, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en deskundig op het gebied van de Mattäus Passion.

Deelname aan beide avonden kost 25 euro, inclusief koffie en thee. Inschrijven kan tot uiterlijk drie weken voor aanvang, dus 8 maart, via sprang-velp@outlook.com. Beide avonden duren van 19.30 tot 22.00 uur en worden gegeven in het kerkje van de Vrijzinnigen aan de Fabiusstraat in Velp.