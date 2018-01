Start viering 200 jaar Rozendaal

ROZENDAAL – Met de onthulling van een speciaal jubileumbord ónder het bestaande plaatsnaambord, werd op 2 januari een begin gemaakt met de viering van 200 jaar Rozendaal. In 2018 is het exact twee eeuwen geleden dat de gemeente Velp, waar Rozendaal toen deel van uitmaakte, werd opgeheven. Velp ging naar de gemeente Rheden, Rozendaal werd zelfstandig. Met iets meer dan 1500 inwoners is het intussen de kleinste gemeente van het vaste land. En nog steeds zelfstandig. Een situatie die – als het aan het voltallige college ligt, dat ook de onthulling deed – ook niet verandert in de toekomst. Het hele jaar door zijn er festiviteiten, maar op 24 juni is er de grote gezamenlijke viering. – foto: Wencel Maresch