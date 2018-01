Zakcentje voor schone straat

DOESBURG – Yannick Dibbets was de eerste die op 2 januari zijn zakken vuurwerkafval kwam inleveren. Samen met zijn opa mikte hij vier zakken vuurwerkresten in de speciale container en ontving daarvoor uit handen van Jelle de Wit van Circulus-Berkel twee euro contant in het handje. Vijftig cent per zak, niet slecht voor bij elkaar geveegde rommel.

“Hij wilde bij ons voor de deur vuurwerk afsteken”, aldus opa. “Dat vond ik prima en toen hebben we direct afgesproken dat hij het afval ook bij elkaar zou vegen.” De actie leverde opvallend schone straten op in Doesburg. “Er is goed geveegd”, aldus de mensen van Circulus-Berkel, die na Yannick dan ook nog heel wat klantjes te verwerken kregen. – foto: Wencel Maresch