Expositie cursistenwerk in de Paperclip

VELP - Traditiegetrouw begint het jaar in de Paperclip in Velp met een expositie van werk van de cursisten Tekenen en Schilderen. In de lichtstraat laten de deelnemers tussen 7 januari en 14 februari zien waartoe ze in staat zijn. Het plezier zit voor de cursisten in het ontdekken van wat je kunt, het zelf iets maken met soms een verrassend resultaat. Er zijn deelnemers die waarheidsgetrouw natekenen, een foto, een plaatje of object. Anderen nemen een illustratie als aanleiding voor een eigen interpretatie. Ontmoetingscentrum De Paperclip ligt aan de Eiberstraat 14-16 in Velp. De tentoonstelling is te bezichtigen op werkdagen van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.

www.paperclipvelp.nl