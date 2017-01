Treurbeuk omgevallen

RHEDEN – Op begraafplaats De Pinkel in Rheden heeft een prachtige oude treurbeuk het loodjes gelegd. Op Eerste Kerstdag is de boom omgevallen. Amateur-historicus Ale Hartgers komt regelmatig op de begraafplaats en fotografeerde de onfortuinlijke boom.

De treurbeuk, wetenschappelijke naam Fagus Sylvatica Pendula, is niet meer te redden. De is een blikvanger op de Bijzondere Protestantse begraafplaats aan de Pinkelseweg en staat op de lijst van Bijzondere Bomen 2013 van de Gemeente Rheden. In de gemeentelijst is de beuk aangemerkt als van bijzondere waarde. De boom is waarschijnlijk geplaatst tijdens de opening van de begraafplaats op 7 december 1870, of net daarna.

Buurtbewoners viel het op dat de boom op 25 december omviel. Waarschijnlijk is de boom topzwaar geworden, omdat alle takken naar één kant hingen. De boom is niet ziek en ook was er geen storm. Omdat drie oude bomen vlak bij elkaar stonden, zijn de takken van de treurbeuk wellicht naar één kant gegroeid, waarmee het evenwicht werd verstoord. Er zijn inmiddels enkele takken afgezaagd, maar de stam ‘zweeft’ en steunt op enkele takken.

Begraafplaats de Pinkel is niet meer in gebruik. Sinds 2008 mag er niet meer begraven worden, maar moet de begraafplaats twintig jaar rusten. Wel is de begraafplaats vrij toegankelijk en deze wordt regelmatig bezocht.