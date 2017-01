Sfeervolle kerstviering van obs de Vossestaart

HALL - Op woensdag 21 december vierden de Vossestaart en PSZ De Immenwijk Kerst. Ouders konden in de speelzaal gebruik maken van lekkere broodjes en soep van Adryjane, terwijl de kinderen in de klassen aten. Na een heerlijk kerstdiner, gemaakt door de OR en de kinderen zelf, liepen we in een sfeervolle optocht naar het mooie kerkje in Hall. Begeleid door de slagwerkgroep van DES.

In de kerk was er een afwisselend programma, met veel muziek. De avond werd enthousiast gepresenteerd door de leerlingen Sofie en Daan. Na het aansteken van de kaarsen verzorgden alle groepen een optreden. Groep 1/2/3 zong een liedje over kaarsjes, groep 4/5/6 speelde een zelfbedacht toneelstuk over verdwenen kerstcadeautjes. Groep 7/8 wenste met een liedje iedereen een fijne kerst. De mensen in de kerk hebben ook genoten van een mooi verhaal, verteld door Jolanda Aantjes, Pastor in Hall. DES begeleidde het feest met leuke kerstnummers. Max en Noa speelden met enkele leerlingen van DES een paar kerstliedjes. Onze voorleeskampioen sloot de avond af met een gedichtje over 2017.