PJB geeft Nieuwjaarconcert met Vera Mann

BEEKBERGEN – Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) opent het jaar feestelijk met een nieuwjaarsconcert op zaterdag 21 januari. Soliste tijdens dit concert is de Vlaamse actrice, zangeres en musicalster Vera Mann.

Het Nieuwjaarsconcert bestaat voor de pauze uit een Frans georiënteerd programma met nummers als Non, je ne regrette rien en Brussel. Na de pauze zullen PJB en Vera Mann een afwisselend en feestelijk repertoire ten gehore brengen met nummers als Big Spender, Life is a Cabaret en Laat me niet alleen. Zowel voor als na de pauze worden Mann en het orkest ondersteund door een combo bestaande uit pianist Lex Sonneveld en basgitarist Arie Veenendaal. Naast de nummers met Vera Mann zal PJB ook zelf een programma ten uitvoer brengen met onder andere muziek uit The Phantom of the Opera, Dixieland Jamboree, Brilliant Beatles en Make my Day.

Vera Mann heeft al een lange staat van dienst binnen de muziek- en theaterwereld. De Vlaamse speelde in bekende musicals als Evita, Mamma Mia! en West Side Story. Daarnaast vertolkte ze diverse (hoofd)rollen in toneelvoorstellingen en televisieseries.

Het voorprogramma begint om 19:30 uur in De Heemgaard te Apeldoorn en wordt ingevuld door het opleidingsorkest onder leiding van dirigent Harald van Neck. Het concert met Vera Mann begint om 20:00 uur. Kaarten kosten 15 euro en kunnen worden gekocht bij Primera De Damper in Beekbergen, bij de leden van het orkest of aan de zaal.

www.harmonie-pjb.nl