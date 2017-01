SPANKEREN - Jaarlijks rollen op oudejaarsdag vanuit Spankeren doffe dreunen over Dieren Noord-Oost. Wim Jonkers, zoons en enkele vrienden houden daar de traditie van het carbidschieten in ere. Dat gebeurt niet met melkbussen, zoals op veel plaatsen, maar met zelfgemaakte 'bussen'. Het gaat aan de Kappersweg om de knal op zich, niet om het wegschieten van deksel of bal om daarmee een doel te raken, zoals bijvoorbeeld in Hummelo gebeurt. De grote bussen worden met folie afgedekt om het explosieve carbidgas te verzamelen, waarna een klein vlammetje op het juiste moment - als het mengsel gas en zuurstof optimaal is - voldoende is om de luidruchtige explosie te veroorzaken. De doffe dreunen waren tot in de wijde omtrek te horen.

De oorsprong van dit gebruik komt volgens Wikipedia waarschijnlijk nog uit de tijd van de Germanen met hun joelfeesten, hoewel er toen natuurlijk nog geen carbid verkrijgbaar was. Carbid werd voor de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor fietsverlichting. Ook werd het – toen er nog geen flessen met acetyleengas te krijgen waren – door de meeste dorpssmeden gebruikt om te lassen. Er was dus eenvoudig aan te komen. Melkbussen waren op het platteland ook ruim voorhanden. Het Carbidschieten is in 2014 als vijftigste traditie geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. - foto: Han Uenk