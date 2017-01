Gemeente Apeldoorn heeft financieel herstel in zicht

APELDOORN - De gemeente Apeldoorn staat niet langer onder preventief toezicht van de provincie Gelderland. Dat maakte gedeputeerde Jan Markink bekend. Volgens de financieel gedeputeerde is Apeldoorn namelijk weer op weg naar een gezonde financiële situatie. B en W zijn blij met het bericht. “Er is nog volop werk aan de winkel, maar het herstel is in zicht”, zo stelt verantwoordelijk wethouder Detlev Cziesso.

De gemeente Apeldoorn stond vijf jaar onder preventief toezicht van de provincie. Forse afboekingen op de grondposities maakten dat Apeldoorn in het rood kwam te staan. Om het tij te keren stelden gemeenteraad en college van B en W in maart 2012 de ‘Agenda voor Herstel’ op. De verwachting was dat Apeldoorn tenminste tot 2020 onder het preventieve begrotingsregime zou vallen. Volgens de provincie voert Apeldoorn deze ‘Agenda voor Herstel’ zo daadkrachtig en consistent uit dat het preventieve toezicht versneld kan worden opgeheven.

Gesteund door het mooie nieuws uit Arnhem, wil het college van B en W van Apeldoorn door op de ingeslagen weg. Van een volledig financieel herstel is nog geen sprake. “Wij willen voldoende vet op de botten hebben om tegenvallers bijvoorbeeld op sociaal gebied goed op te kunnen vangen.”

B en W realiseren zich dat de noodzakelijke bezuinigingen er flink hebben ingehakt. In de afgelopen jaren zijn subsidies verlaagd of zelfs geheel afgebouwd. Het ambtenarencorps is met 15% afgeslankt. Tegelijkertijd stelt het college vast dat het financieel toezicht niet heeft geleid tot stilstand. “Het omgekeerde is eigenlijk het geval. Wij hebben in de afgelopen jaren een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente vastgesteld. De ambtelijke organisatie is op orde gebracht, wij voeren een actief evenementenbeleid. Ook worden er, meer dan in het verleden, allianties gesmeed met de mede overheden, met maatschappelijke partners, burgers en met het lokale bedrijfsleven. Het is bijzonder dat wij juist in deze periode tot de meest MKB vriendelijke stad van het land zijn uitgeroepen.”

De gemeente Apeldoorn voelt zich bij dit alles gesteund door de provincie Gelderland. Wethouder Cziesso: “Met de investeringsimpuls van de provincie van 17 miljoen hebben wij de wegen verbeterd en een kwaliteitsslag in de binnenstad gemaakt”. Ook is het college blij met de steun van de gemeenteraad en van het ambtenarencorps. “Wij hebben samen opgetrokken en dat blijven wij doen.”