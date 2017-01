Planning uitrol glasvezel Achterhoek onder druk

DOESBURG / BRONCKHORST - Glasvezelbedrijf CIF informeerde alle Achterhoekse gemeenten onlangs dat de aanleg van glasvezel in de Achterhoek niet onder het afgesproken aanbod gerealiseerd gaat worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de aanleg van de glasvezel in alle Achterhoekse gemeenten Zutphen, Lochem en het buitengebied van Doesburg van start gaat.

CIF, de marktpartij die de glasvezel aanlegt, kan nog geen planning afgeven. De reden is dat CIF bij de aanleg wordt geconfronteerd met hogere kosten dan vooraf verwacht. Het bedrijf heeft in een gesprek met de Achterhoekse gemeenten uitgelegd wat hiervan de oorzaken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de lange afstanden tussen woningen en de natuurlijke barrières als waterwegen, bodemsoorten en bomen.

De wethouders die bij het overleg met CIF aanwezig waren, hebben duidelijk hun teleurstelling uitgesproken over deze tegenvaller. Wethouder Paul Seesing van de gemeente Bronckhorst: “De nood is hoog, inwoners zitten letterlijk te springen om een snelle internetverbinding. Ook de dorpsbelangenorganisaties en ambassadeurs staan in de startblokken om de inwoners van het buitengebied enthousiast te maken voor de aanleg van de glasvezel. We hebben er bij CIF op aangedrongen om zo snel mogelijk met een bindend voorstel te komen. Alle partijen zijn vastberaden om het buitengebied van de Achterhoek van glasvezel te voorzien. Ook in dit overleg is nogmaals het commitment naar elkaar uitgesproken om de glasvezel te realiseren.”

Wie informatie wil of vragen heeft over de aanleg van glasvezel kan terecht op de website www.glasvezelbuitenaf.nl. Het kan ook telefonisch via (088) 758 58 00 of stuur een mail naar info@glasvezelbuitenaf.nl.