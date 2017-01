Zwemmend het oude jaar uit

DOESBURG - Ieder jaar doen veel mensen mee aan de Doesburgse zwemvierdaagse, die georganiseerd wordt door DWV (Doesburgse Watersport Vereniging). Van jong tot oud zwemmen er velen de baantjes om de medaille na vier dagen in ontvangst te mogen nemen. De kinderen moesten 10 baantjes zwemmen van 25 meter en de ouderen 20 baantjes. Veel kinderen zwommen als echte waterratjes veel meer banen dan ze moesten, zo leuk vonden ze het. Het was gezelligdruk in het bad en er waren ook veel supporters aanwezig om de zwemmers aan te moedigen. De jongste deelnemer was 6 jaar en de oudste, voor zover bekend, 85 jaar. Er deden dit jaar ongeveer 160 zwemmers mee. – foto: Hanny ten Dolle