Pietenvoetbal in Angerlo

ANGERLO - De jongste voetballertjes van Angerlo Vooruit hebben kunnen genieten van een gezellige middag, met onder andere Pietenvoetbal. Alle teams verzamelden zich in één van de kleedkamers. Daar werden de kinderen verrast met verf. Met hun team hebben ze samen een mooie verftekening op de muren van de douches gemaakt. Dit is was toegestaan, omdat de club volgend jaar nieuwe kleedruimtes krijgen. Sinterklaas en zijn pieten kwamen persoonlijk de schilderingen bewonderen.

Na de creatieve creaties was het tijd in actie te komen. Er werd gevoetbald, aan teambuilding gedaan en ze hebben als een piet gefietst over het trainingsveld, mét pepernoten. Natuurlijk mochten de kinderen allemaal persoonlijk bij Sinterklaas komen. In het grote boek stond van alles over de spelertjes geschreven. De training- en rijmpieten waren erg actief geweest.

Aan het eind van de sportieve middag kwamen alle kinderen in de kantine. Daar kregen ze van de Sint en zijn Pieten een cadeau. Het was een fles Angerlo Vooruit shampo,o met het tenue van de kinderen. Die shampoo hebben ze wel nodig na een training op de natte velden.